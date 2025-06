Fabregas potrebbe diventare il primo allenatore straniero della storia da dirigente di Beppe Marotta. In lista, però, ci sono anche altri nomi

Marco Macca Redattore 4 giugno 2025 (modifica il 4 giugno 2025 | 10:42)

Cesc Fabregas potrebbe diventare il primo allenatore straniero della storia da dirigente di Beppe Marotta. In lista, però, come riferisce il Corriere dello Sport, non c'è solo lo spagnolo:

"Come premesso, tutto lascia credere che sarà Fabregas il nuovo occupante della panchina nerazzurra. Ma l’Inter si tiene comunque un piano B, che, in questo momento, ha il nome di Chivu. A vantaggio del rumeno, c'è il fatto di conoscere l’ambiente nerazzurro, essendo stato giocatore e in tempi recenti pure allenatore della Primavera".

"Inoltre, ha scelto la difesa a 3 per salvare il Parma, che peraltro non dovrebbe ostacolarlo se dovesse farsi avanti l’Inter. Restano sullo sfondo, infine, i vari De Zerbi, Vieira e Palladino. Del resto, Fabregas ormai vede il traguardo. E si tratterebbe del primo allenatore straniero per Marotta, in 46 anni da dirigente".

(Fonte: Corriere dello Sport)