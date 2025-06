Il tecnico dovrebbe completare il corso in estate per ottenere Uefa Pro. L'Inter se riuscisse a chiudere in fretta vorrebbe averlo al Mondiale

Andrea Della Sala Redattore 4 giugno 2025 (modifica il 4 giugno 2025 | 11:46)

Cesc Fabregas è il tecnico individuato dall'Inter per prendere il posto di Simone Inzaghi. Il club ha messo lo spagnolo in pole position. E vorrebbe averlo già per il Mondiale per Club, ma c'è un ostacolo da superare.

"L’Inter vuole che il nuovo allenatore nerazzurro parta regolarmente per gli Stati Uniti e guidi la squadra nel Mondiale per club: la nuova manifestazione della Fifa sarebbe la vetrina prestigiosa e adeguata per iniziare con tutti i lustrini del caso un ciclo nuovo anche in panchina. La voglia di chiudere la partita del post-Inzaghi in fretta nasce anche da questa esigenza cara alla proprietà, oltre che dal desiderio di rimettere ordine e togliere dagli occhi di tutti la confusione degli ultimi giorni di Simone. Se si arrivasse a definire il nuovo contratto di Fabregas, sorgerebbe però un problema: il tecnico catalano deve completare il corso a Coverciano per ottenere il patentino Uefa Pro negli stessi giorni della trasferta americana (né Chivu né Vieira avrebbero questo problema), Tutto potrebbe, però, essere facilmente aggirato ottenendo un’altra stagione di deroga", spiega La Gazzetta dello Sport.