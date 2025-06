Fabregas ha dato la sua disponibilità all'Inter e in queste ore lavorerà per trovare una via d'uscita dal Como. Queste le ultime del CorSport

4 giugno 2025

Fabregas ha dato la sua disponibilità all'Inter e in queste ore lavorerà per trovare una via d'uscita dal Como. Queste le ultime del Corriere dello Sport:

"Vero che il via libera a Fabregas non può essere dato per scontato, ma intanto circola già il nome di un sostituto: Farioli. Peraltro, il Como ha già fatto muro sia davanti al corteggiamento del Bayer Leverkusen sia davanti a quello della Roma. Ma adesso c’è una differenza: stavolta Cesc si sta esponendo in prima persona: vuole avere la sua chance all’Inter e farà di tutto per ottenerla".

"A quel punto, ci saranno da sistemare un altro paio di questioni. Innanzitutto, dovrà cedere le quote del Como in suo possesso. E poi dovrà ricollocare il suo esame a Coverciano per il patentino di allenatore, visto che la sessione coincide con l’inizio del Mondiale per club".

