"Piuttosto, con Fabregas in panchina, l’Inter senza dubbio farà un nuovo tentativo per Nico Paz. Il fantasista argentino è stato plasmato a Como dal tecnico spagnolo, però il Real Madrid sta seriamente pensando di sfruttare le recompra e riportarlo in Spagna perché Xabi Alonso vorrebbe averlo con sé al Mondiale per club. Il traffico dalla trequarti in su a Madrid è però alto e quindi il giocatore, che da mesi “flirta” con Javier Zanetti, potrebbe non essere insensibile alla corte di un’Inter con Fabregas in panchina. Non sarà semplice, anzi, probabilmente impossibile, ma l’Inter un tentativo lo farà".