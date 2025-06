Il club nerazzurro ha trovato l'intesa di massima col Parma per una cifra vicina ai 24 mln di euro più 2 di bonus. Ma c'è una novità: se l'Inter dovesse battere il Fluminense, Bonny volerà negli USA e sarà a disposizione per i quarti di finale, in programma venerdì contro Manchester City o Al Hilal.

Bonny, che firmerà un contratto fino al 2030, in questi giorni è ad Ibiza per le vacanze ma si sta allenando con un preparatore atletico di fiducia, Alex Frustaci. "Non è mai stato fermo, non ha perso la condizione, svolge quotidianamente allenamenti sulla forza e sull’esplosività. Martedì sarà a Milano per effettuare le visite di rito", chiosa La Gazzetta dello Sport.