Nel mese di gennaio, come riportato recentemente da Fabrizio Romano, Marco Asensio era stato offerto all'Inter

Nel mese di gennaio, come riportato recentemente da Fabrizio Romano, Marco Asensio era stato offerto all'Inter. Un'operazione di mercato che non sarebbe per nulla dispiaciuta ai tifosi dell'Inter. Ma la dirigenza nerazzurra aveva dovuto declinare perché era chiaro che né Marko Arnautovic né Correa sarebbero partiti nella finestra invernale.