Attesi quindi Bisseck , Pavard , Zielinski e il "chiacchierato" Calhanoglu . Davide Frattesi sta già seguendo un programma di recupero dall'intervento. Sabato 26 luglio si completeranno gli arrivi con il resto del gruppo nerazzurro. In casa Inter è tutto pronto per un nuovo inizio.

Ma se la squadra è pronta a tornare in campo e a lavorare in vista delle nuova stagione, anche la dirigenza nerazzurra prosegue alacremente il suo lavoro per quanto riguarda il mercato. Come raccolto da FCINTER1908, Asllani è considerato al 100% in uscita. In casa Inter si lavora quindi ad una sua cessione.