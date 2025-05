Ma torniamo Bonny, perché Ausilio vuole accelerare nel tentativo di capire se c’è la possibilità di mettere le mani sul calciatore già nell’immediato, ovviamente nel tentativo di metterlo a disposizione dell’allenatore per il Mondiale per Club, visto che né Correa né Arnautovic dovrebbero partire per l’America insieme al resto del gruppo nerazzurro . Va da sé che si rende necessario rinforzare il reparto il prima possibile e Bonny sembra essere proprio il candidato numero uno al momento.

Il calciatore francese piace perché ha caratteristiche particolari: non è di quelli che riempiono l’area, mentre è a suo agio nel dialogare con la squadra e mandare in porta anche i compagni. Grandi doti fisiche e atletiche, c’è la sensazione che dopo la prima esperienza in A, Bonny possa definitivamente esplodere. Ecco perche in viale della Liberazione sono convinti che Potrebbe valere la pena correre il rischio questa estate, dopo una stagione in cui le statistiche del francese non sono state esaltanti. Ma ai freddi numeri vanno aggiunti una serie di motivazioni che comunque giocano a favore dell’attaccante. L’Inter è su Bonny e Ausilio è andato a Bergamo per dirglielo di persona.