Il matrimonio tra l'Inter e Simone Inzaghi è terminato, di comune accordo, nella giornata di ieri. Il club nerazzurro sta lavorando al prossimo allenatore, il preferito della dirigenza interista è Cesc Fabregas, ma non sarà facile strappare lo spagnolo al Como. Il presidente ha infatti dichiarato poco fa che Fabregas non lascerà il Como.

L'Inter, però, non molla e vuole andare fino in fondo con Fabregas. Secondo quanto riportato da Fcinter1908, infatti, il ds dell'Inter Ausilio sarebbe partito direzione Londra proprio per incontrare il tecnico e parlare del nuovo progetto. Potrebbe essere anche l'occasione per discutere con il presidente Suwarso, anche lui in città a Londra.