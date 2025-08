Su Yann Bisseck il Crystal Palace - secondo quanto raccolto da FCINTER1908 - sta mostrando un interesse vero e concreto. Lo dimostrerebbe anche la presunta offerta da 32 milioni di euro. L' Inter con il difensore tedesco ha vinto una scommessa: arrivato da perfetto sconosciuto, in maglia nerazzurra ha mostrato le sue qualità e si è adattato ad un campionato tatticamente difficile come quello italiano.

Yann piace molto a mister Chivu, ma sul piatto della bilancia verranno messi tutti gli elementi. La volontà del giocatore e naturalmente un'offerta che si riveli soddisfacente per la società nerazzurra. Si è parlato di 40 milioni come prezzo fissato dall'Inter, ma la società di viale della Liberazione potrebbe prendere in considerazione anche offerte intorno ai 35-36 milioni + bonus. A queste cifre la plusvalenza sarebbe decisamente rilevante.