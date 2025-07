In casa Inter c'è grande fermento in questa finestra di calciomercato estivo: per quanto riguarda l'entrata, ma naturalmente anche il tema per quanto riguarda le uscite. In queste ore si è parlato di un interessamento da parte del Crystal Palace per Yann Bisseck. Il difensore tedesco è cresciuto molto sotto la guida di Inzaghi, tanto da meritarsi anche una convocazione con la Nazionale tedesca.