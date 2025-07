Il centrocampista turco, fra infortunio e voci di mercato, è stato a lungo al centro dell'attenzione mediatica, e l'Inter non ha nascosto lo stato di incertezza legato al futuro del suo numero 20. Nelle scorse settimane si è parlato insistentemente dell'interesse del Galatasaray, ma il club giallorosso non ha mai presentato un'offerta ritenuta soddisfacente.

La situazione, tuttavia, potrebbe nuovamente cambiare: secondo quanto appurato da Fcinter1908, la permanenza di Calhanoglu all'Inter è tutt'altro che scontata, nonostante le parole pronunciate dal ds Piero Ausilio ("Non c'è mai stato nulla, non è mai arrivata un'offerta. Noi non abbiamo mai messo Calhanoglu sul mercato e soprattutto Calhanoglu non ha mai chiesto di andare via dall'Inter"). Trovano conferma i rumors legati al Fenerbahce, altra formazione di Istanbul: i gialloblu, allenati da Josè Mourinho, sarebbero pronti a presentarsi a Milano con una proposta che raggiungerebbe i 20 milioni di euro, bonus inclusi.