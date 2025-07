L'esterno offensivo nerazzurro, classe 2006, salta lo step dell'U23 e si trasferisce in prestito in Serie B

Il percorso di crescita di Giacomo De Pieri non passerà dall'Inter U23 e dalla Serie C. L'esterno offensivo nerazzurro, come ormai noto da tempo, partirà direttamente dalla Serie B, lontano da Milano. Più precisamente, alla Juve Stabia.

Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, è tutto fatto per il trasferimento del talentuoso classe 2006 in Campania. Operazione chiusa sulla base del prestito: ufficialità in arrivo, da non escludere che l'annuncio possa arrivare già oggi.