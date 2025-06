Giacomo De Pieri è stato senza ombra di dubbio uno dei giovani talenti del vivaio dell'Inter che maggiormente si sono messi in luce nel corso della stagione. Il gioiellino classe 2006 ha chiuso con uno score di 11 gol complessivi tra campionato e Youth League, laureandosi campione d'Italia con la Primavera e venendo inserito nella top 11 di categoria. A tutto ciò, come ciliegina sulla torta, è arrivato anche l'esordio in Prima Squadra, in occasione del match di Champions League contro il Monaco del 29 gennaio. Un'annata decisamente da ricordare, che rappresenta la base per il salto definitivo nel calcio dei grandi.

E le soddisfazioni potrebbero non essere ancora finite: secondo quanto appreso da Fcinter1908, De Pieri potrebbe partire alla volta degli Stati Uniti per prendere parte al Mondiale per Club. Un altro attestato di stima nei confronti del giocatore, già blindato dalla società con il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2029.

In estate, poi, si farà il punto sul suo futuro: le richieste di sicuro non mancano, in Italia come all'estero. La volontà dell'Inter sarebbe quella di tenerlo a Milano, per inserirlo nella nuova formazione U23 che disputerà il campionato di Serie C, con la prospettiva di aggregarlo in Prima Squadra a seconda delle necessità. Diversa la posizione dell'agente, che preferirebbe portarlo altrove per permettergli di confrontarsi in una categoria superiore.