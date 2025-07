Proseguono i movimenti in entrata del club nerazzurro, intenzionato ad allestire una formazione competitiva per la Serie C

Proseguono i lavori dell'Inter per quanto riguarda la formazione U23 che, in attesa dell'ufficialità della sua nascita, si sta già allenando agli ordini di Stefano Vecchi e del suo staff. I nerazzurri puntano ad allestire una formazione in grado di ben figurare in Serie C e, dopo aver chiuso le trattative per due "over" (il portiere Melgrati e il difensore Prestia), sono pronti a definire un'altra operazione.