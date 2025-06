Ange-Yoan Bonny è ormai promesso sposo dell'Inter. In queste ore la trattativa per il trasferimento dell'attaccante dal Parma all'Inter ha raggiunto il traguardo: stretta di mano tra i due club, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it, per una cifra complessiva di circa 26 milioni di euro tra base fissa e bonus.

A questo punto è partita la macchina organizzativa per l'iter che porterà alla firma sul contratto quadriennale per l'attaccante classe 2003. A inizio settimana è previsto l'incontro per la firma, ovviamente subordinato alle visite mediche di rito. I nerazzurri intanto scenderanno in campo lunedì sera a Charlotte contro il Fluminense.