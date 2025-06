Le ultime sulla comunicazione ufficiale da parte del club nerazzurro e sui colloqui in corso tra il tecnico e la dirigenza

Sono ore caldissime in casa Inter. Il club nerazzurro ha scelto Cristian Chivu per la panchina, con l'ex difensore e tra i protagonisti dl Triplete del 2010 con Mourinho in panchina che raccoglierà l'eredità di Simone Inzaghi.