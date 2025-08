Non si fermano le manovre di mercato per l'Inter U23. Nello specifico, la dirigenza nerazzurra sta valutando l'ipotesi di inseriri altri elementi over dopo Prestia e Melgrati per dare maggior sostanza a un gruppo sì talentuoso, ma giovanissimo e con scarsa - se non nulla - esperienza tra i professionisti. Ciò che più serve, parlando di ruoli, è un centrocampista centrale e un attaccante.