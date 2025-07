Di Benjamin Pavard e di un fastidio in casa Inter nei confronti del difensore francese ha parlato in questi giorni Fabrizio Biasin. Il post della partitella a padel in vacanza nel periodo in cui era infortunato aveva infatti discutere molto i tifosi. "Il primo anno ha fatto bene, l'anno scorso non ha lasciato grande impressione. Credo, dunque, che in presenza di un'offerta l'Inter non si farebbe troppi problemi. Al momento, però, non mi risultano proposte. Di tutti i big dati in partenza, lui è l'unico su cui si potrebbe fare un ragionamento", aveva sottolineato Biasin a TL.