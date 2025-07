Altri ragazzi potrebbero fare un percorso simile, ma siamo ancora nel campo delle ipotesi. Un profilo che sicuramente piace allo Spezia, secondo quanto raccolto da Fcinter1908.it - è quello Thomas Berenbruch , che ha già esordito in prima squadra con Inzaghi ed è rimasto in orbita fino al Mondiale per club.

Ancora presto per capire quale sarà il futuro del ragazzo, così come per altri, per un motivo semplice: il prossimo passo sarà permettere a Vecchi di valutarlo in Under 23 e provare a capire quale possa essere la soluzione migliore. Da un lato c’è l’ambizione di alcuni ragazzi magari di valutare già alternative che rappresentino uno step ulteriore, dall’altro la consapevolezza dell’Inter che bisognerà allestire una squadra competitiva per non sottovalutare il campionato di Serie C.