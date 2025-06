L'Inter pensa alla composizione dell'attacco a disposizione di Chivu per la prossima stagione. Dopo gli addii di Correa e Arnautovic, gli obiettivi in entrata sono Bonny e Hojlund. Ma la dirigenza nerazzurra riflette anche sul futuro del giovane Pio Esposito e sulla scelta migliore per il suo percorso di crescita.

Secondo quanto raccolto da FcInter1908, ci sarebbero riflessioni in corso da parte dell’entourage di Pio Esposito: rimanere in nerazzurro sarebbe una soluzione meravigliosa ma a patto che rientri nel giro della 4 punte e che non sia la quinta. In caso contrario si preferirebbe mandarlo a giocare con maggiore continuità.