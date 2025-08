Quando si parla di bugie o di mancate verità i nodi vengono sempre al pettine. Che l' Atalanta avesse promesso ad Ademola Lookman di lasciarlo andare a fronte di un'offerta, nel caso fosse stata equa, è ormai cosa certa. Lo ha ribadito lo stesso giocatore con uno strappo, che non potrà non avere conseguenze. "Nonostante abbia ricevuto un'offerta in linea con quanto credo fosse stato discusso, purtroppo il club sta bloccando l'opportunità per ragioni che non comprendo", ha scritto sui social poche ore fa il giocatore nigeriano. Negli scorsi giorni Ademola aveva provveduto a cancellare tutte le tracce social che lo legavano all'Atalanta. In un mix tra rabbia e amarezza.

Ora la palla passa all'Atalanta. Giocare sul fatto che Lookman fosse sul mercato senza specificare all'Inter il prezzo, ha semplicemente contribuito ad esasperare i toni (alla fine, l'interpretazione della dirigenza nerazzurra era corretta). La posizione dei bergamaschi si irrigidirà con un braccio di ferro? Non porterebbe a molto, se non a incassare meno di quanto avrebbe offerto l'Inter (per esempio cedendolo al Napoli). La soluzione più sensata sarebbe quella di riprendere in mano la trattativa e aggiustare ciò che balla per perfezionare l'operazione. Un braccio di ferro non restituirà all'Atalanta un Lookman felice. E l'offerta - in linea con il valore del giocatore - c'è già. Basterebbe sedersi al tavolo e mettere la parola fine sul tormentone estivo del momento.