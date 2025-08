FCIN1908 / Lookman, arriva rilancio Inter. Due richieste all’Atalanta: i tempi

“Se torniamo all’anno scorso,” ha spiegato Percassi in conferenza stampa, “a fronte di un’offerta da 20 milioni del PSG, il calciatore ci aveva chiesto di essere ceduto. L’Atalanta, società credibile e fatta di persone per bene, si era ripromessa di poterlo cedere in questa sessione di mercato su due presupposti. Raggiungere un top club europeo e non giocare in Italia con una maglia diversa da quella dell’Atalanta".