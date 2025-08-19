FC Inter 1908
Resta calda la pista di mercato che potrebbe portare Benjamin Pavard al Neom, in Arabia Saudita: gli aggiornamenti
Resta calda la pista di mercato che potrebbe portare Benjamin Pavard al Neom, in Arabia Saudita. Dopo l'appello dell'allenatore Galtier in seguito all'amichevole contro la Roma, infatti, il secondo quanto risulta a FCInter1908 il tecnico francese sta provando ancora a convincere il calciatore, che fin qui si è mostrato piuttosto freddo rispetto all'ipotesi di trasferirsi nel campionato saudita.

Dei contatti, comunque, ci sono già stati e, dunque, resta una pista da monitorare con molta attenzione nei prossimi giorni, visto che ormai il difensore francese è da considerarsi in uscita dall'Inter.

