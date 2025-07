Hakan Calhanoglu è atteso ad Appiano Gentile per la ripartenza della nuova stagione. La situazione del centrocampista turco è stata indubbiamente la più chiacchierata di questa estate a tinte nerazzurre. Dalla Turchia si sono diffuse a macchia d'olio voci di un suo possibile approdo al Galatasaray prima e al Fenerbahce poi. La volontà di Hakan , che non si è mai esposto in prima persona con dichiarazioni, è sembrata virare su un trasferimento in Turchia. Il fatto che il giocatore si sia trincerato dietro al silenzio potrebbe significare molte cose. Anche che sia consapevole di rimanere all' Inter . La cosa certa è che l'addio di Calhanoglu si potrebbe concretizzare ad una sola condizione.

Come raccolto da FCINTER1908, all'Inter non sono pervenute richieste economiche per l'ingaggio di Calhanoglu. E nel caso fossero pervenute sarebbero state non considerate non all'altezza, perché troppo basse. L'Inter non ha infatti intenzione di cedere Calhanoglu ad una cifra inferiore ai 25/30 milioni. Non è solo una questione di ruolo, ma soprattutto un tema di numeri. I rigori messi a segno negli anni in nerazzurro, la qualità nei calci piazzati, tutte queste caratteristiche mettono i nerazzurri nella difficile situazione di dover valutare attentamente una sua potenziale cessione. E un suo conseguente - altrettanto difficile - rimpiazzo. Se questo dovesse accadere, dovrà essere un'opportunità per il calciatore ma anche per l'Inter. E Hakan questo lo sa perfettamente.