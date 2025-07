Prosegue il pressing dei belgi per il centrocampista serbo, ma al momento non c'è intesa su cifre e formula dell'operazione

Fabio Alampi Redattore 11 luglio 2025 (modifica il 11 luglio 2025 | 18:45)

Ancora nessun accordo tra Inter e Club Brugge per Aleksandar Stankovic.

L'incontro tra le due dirigenze andato in scena nella giornata di ieri nella sede interista di viale della Liberazione, secondo quanto raccolto da Fcinter1908, non è stato sufficiente per trovare una quadra, e al momento non c'è intesa su cifre e formula dell'operazione.

La trattativa proseguirà nei prossimi giorni, con i belgi che non intendono mollare la presa. L'Inter, dal canto suo, oltre a un importante incasso vuole anche inserire una recompra sul giocatore.

Il valore delle rivendite Spesso gli uomini mercato nerazzurri inseriscono una clausola di riacquisto (come vorrebbero fare per la cessione di Aleks Stankovic al Bruges e Buchanan al Sassuolo), e quando l'acquirente si oppone o per qualche altro motivo non è possibile l'Inter si tutela inserendo una clausola sulla futura rivendita del calciatore. Una pratica sempre più comune, soprattutto quando la cessione arriva da una big. E che può durare anni e anni.

È il caso di tanti giovani perché per esempio Oristanio - difficile ipotizzare una sua permanenza a Venezia dopo la retrocessione - "regalerà" all'Inter il 30% della rivendita che il club lagunare realizzerà con la sua cessione. Stesso discorso per Filip Stankovic, la cui percentuale sarà persino più alta toccando il 50% (che in altre parole, se l'Inter volesse, significherebbe un domani ricomprarlo alla metà della cifra che verrebbe versata da un'altra squadra), Zanotti, Satriano e Colidio, per i quali il club nerazzurro si è garantito tra il 20 e il 30% delle rispettive rivendite.