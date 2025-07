Il Fenerbahçe è pronto a farsi avanti in modo concreto per Hakan Calhanoglu con un’offerta da 20 milioni di euro all’Inter e un ingaggio da 6 milioni più bonus per il giocatore. La trattativa ha ricevuto l’approvazione di José Mourinho, che avrebbe promesso al regista nerazzurro anche la fascia da capitano.

La posizione dell’Inter, però, è chiara: Marotta e Ausilio non ritengono sufficiente l’offerta da 20 milioni per lasciar partire il regista turco, anche se questa cifra rappresenta un primo punto di partenza. L’intenzione dei dirigenti è comprendere al più presto la reale volontà del giocatore, che martedì sarà a Milano per ulteriori esami al polpaccio e mercoledì inizierà a lavorare alla Pinetina con il resto degli infortunati. Come sottolineato da Ausilio, Calhanoglu non ha ancora chiesto ufficialmente la cessione.