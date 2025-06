Dopo il mancato accordo per il rinnovo con Bright Osayi-Samuel, la dirigenza gialloblu ha cambiato obiettivo, puntando su Darmian

Continua senza sosta la campagna acquisti del Fenerbahçe, che si prepara a rinforzare la propria rosa in vista della prossima stagione. Dopo il mancato accordo per il rinnovo con Bright Osayi-Samuel, la dirigenza gialloblu ha cambiato obiettivo, puntando dritto su Matteo Darmian .

Secondo quanto riportato da Ekol Tv, il club turco ha presentato un’offerta ufficiale per il terzino dell'Inter. La trattativa viene condotta in prima linea da Devin Özek, dirigente del Fenerbahçe attualmente in Italia, con il supporto diretto del presidente Ali Koç.