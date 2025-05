" Addio sirene saudite. Per Simone Inzaghi rinnovo di contratto con l'Inter, ora in scadenza 2026: si passerebbe al 2027 o 2028 con aumento di stipendio dagli attuali 6,5 milioni a 7-8 milioni" , si legge nel post che indica quindi il prolungamento di contratto come soluzione per l'allenatore nerazzurro.

L'allenatore nerazzurro, durante il media day organizzato dalla società in occasione della finale, ha anche ammesso di avere offerte dall'Italia e dall'estero ma di essere concentrato in questo momento proprio sulla finale di Champions. E anche precisato che solo dopo quella, come del resto si fa ogni anno a fine stagione, parlerà con il club nerazzurro e troveranno la soluzione migliore per tutti, ma soprattutto per "il bene dell'Inter".