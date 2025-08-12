Le Figaro – L’Inter ci crede, vuole Akliouche e il prezzo…

Maghnes Akliouche continua a far parlare di sé. Il centrocampista del Monaco, classe 2001, ha attirato le attenzioni di diversi top club europei, tra cui anche l’Inter. Secondo quanto riportato da L’Équipe, la società monegasca la scorsa estate aveva fissato il prezzo del giocatore a 70 milioni di euro, cifra che non ha spento l’interesse dei nerazzurri secondo Le Figaro.
"Questa cifra può per scoraggiare l'Inter? Non ne siamo certi. La finalista della Champions League avrebbe annunciato la sua intenzione di ingaggiare il 23enne, medaglia d'argento alle Olimpiadi di Parigi. Cresciuto nel Monaco, Akliouche ha un contratto fino al 2028", sottolinea il quotidiano francese.
