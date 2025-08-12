Le Figaro – L’Inter ci crede, vuole Akliouche e il prezzo…

Il centrocampista del Monaco, classe 2001, ha attirato le attenzioni di diversi top club europei, tra cui anche l’Inter

Maghnes Akliouche continua a far parlare di sé. Il centrocampista del Monaco, classe 2001, ha attirato le attenzioni di diversi top club europei, tra cui anche l’Inter. Secondo quanto riportato da L’Équipe, la società monegasca la scorsa estate aveva fissato il prezzo del giocatore a 70 milioni di euro, cifra che non ha spento l’interesse dei nerazzurri secondo Le Figaro.