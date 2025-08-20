Filip Stankovic potrebbe giocare nuovamente in Serie A. Riscattato definitivamente per 2 milioni dal Venezia retrocesso, strappando quindi il cartellino dalle mani dell'Inter, il portiere classe 2002 potrebbe nuovamente cambiare casacca prima della fine del mercato. Su di lui c'è l'interesse di Cesc Fabregas, che potrebbe decidere di portarlo al Como. Lo riferisce Sky Sport, specificando che l'idea dei lariani sarebbe quella di imbastire un prestito con diritto di riscatto.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 calciomercato mercato inter Filip Stankovic nel mirino del Como: perché l’Inter è spettatrice interessata
calciomercato
Filip Stankovic nel mirino del Como: perché l’Inter è spettatrice interessata
Il club nerazzurro ha perso il controllo del cartellino dell'estremo difensore e figlio di Dejan che potrebbe comunque portare un margine in cassa
L'Inter non può che essere spettatrice interessata della questione. E' bene ricordare, infatti, che i nerazzurri vantano comunque il 50% sulla futura rivendita di Filip Stankovic. Da capire innanzitutto se i discorsi tra Como e Venezia saranno approfonditi e poi la formula dell'eventuale trasferimento per capire se nelle casse possa arrivare un ulteriore gruzzoletto già questa estate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA