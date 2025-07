In attesa che si sblocchi la situazione legata a Moise Kean, la Fiorentina insiste per l'attaccane nerazzurro

In attesa che si sblocchi la situazione legata a Moise Kean , la Fiorentina non resta ferma e prova ad accelerare su un altro fronte: quello che porta a Sebastiano Esposito . L’attaccante dell’ Inter , classe 2002, è da tempo nel mirino viola e i contatti con il club nerazzurro sono già avviati da settimane.

"Il gradimento nasce da lontano. Nei programmi di questa estate l’Inter ha inserito la cessione dell’attaccante classe 2002, autore di dieci gol tra campionato (8) e Coppa Italia (2) nelle trentasette partite disputate con l’Empoli, e mira ad arrivare a una decina di milioni: tanti, troppi per la Fiorentina che ha in mente un’altra cifra e, valutato l’unico anno che rimane sul contratto in nerazzurro, bonus compresi non vorrebbe salire oltre i cinque-sei".

"La distanza c’è, ma ci sono ancor più tangibili la strada intrapresa dall’Inter da un lato e il gradimento della squadra viola dall’altro, con contatti annessi e connessi già frequenti che hanno permesso di gettare la base della trattativa. Che esiste, va ripetuto, e che però non è così avanzata nonostante le posizioni chiare dei due club. Per questo ha bisogno di un rilancio da parte viola, in generale e affatto in subordine per mantenere il vantaggio per adesso minimo sul Cagliari, a sua volta interessato a Esposito nel progetto di dare al nuovo tecnico Pisacane un altro attaccante. Aspettando Kean e gli altri, intanto Sebastiano: è il momento giusto".