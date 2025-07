Dubbi sul centrocampista mentre il rilancio di Beltran chiude la porta a Esposito: le ultime sull'interesse viola per i due nerazzurri

Secondo quanto riportato da Firenze Viola, il club gigliato nutre forti perplessità sul profilo dell’albanese per il proprio centrocampo. La dirigenza viola sembrerebbe infatti preferire Juan Bernabé, centrocampista del Parma, il quale però avrebbe manifestato l’intenzione di restare in Emilia, raffreddando così anche questa pista.

La situazione appare altrettanto intricata per quanto riguarda Sebastiano Esposito. Le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa avrebbero riavvicinato Lucas Beltran al progetto tecnico della Fiorentina. Il possibile rilancio dell’argentino ridurrebbe notevolmente gli spazi a disposizione in attacco, rendendo di fatto molto difficile l’inserimento dell’ex attaccante dell'Empoli.