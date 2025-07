"La Fiorentina è in pressing per Sebastiano Esposito. L’attaccante dell’Inter piace molto alla società viola, che sta preparando l’offerta giusta da presentare ai nerazzurri. Da parte sua il classe 2002 ha già aperto a un eventuale trasferimento a Firenze. Pradè e Goretti riflettono sulle cifre dell'operazione, con la società di Marotta che chiede 10-12 milioni di euro per il giocatore in scadenza il prossimo anno. Ma nel frattempo ci sarà da trovare una sistemazione per i vari Nzola, Kouame e Beltran per non rischiare di creare ingorghi là davanti".