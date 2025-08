L'attaccante è in uscita dall'Inter, sulle sue tracce potrebbe tornare la Fiorentina se riuscisse a cedere Beltran

Tra i giocatori in uscita dall'Inter c'è anche Sebastiano Esposito. Dopo i sondaggi di Cagliari e Fiorentina, la situazione è in stand by, ma la squadra viola potrebbe rifarsi sotto.