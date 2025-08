Il Flamengo è alla ricerca di un attaccante e sta sondando il mercato in Serie A. Dopo aver fatto un tentativo per Beltran della Fiorentina, il club brasiliano avrebbe bussato anche in casa Inter per Taremi.

L’attaccante iraniano, in uscita dall’Inter, ha ricevuto la proposta dal Flamengo, ma secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio non avrebbe accettato la destinazione brasiliana: “Il Flamengo per l’attacco ha provato anche per un altro giocatore di Serie A oltre a Beltran, ovvero Mehdi Taremi dell’Inter. Anche in questo caso, però, non ci sono i margini per portare avanti una trattativa, perché anche l’iranianonon apre alla destinazione”.