Il futuro di Davide Frattesi e non solo: La Gazzetta dello Sport fa così il punto sul centrocampista dell'Inter dopo l'addio di Simone Inzaghi.

"A centrocampo molto dipenderà da quanto accadrà con Frattesi. Tutto fa pensare che lo scenario non cambi, anche con l’addio di Inzaghi. E in quel caso l’Inter andrebbe a caccia di un’altra mezzala.

Il sogno resta ancora Nico Paz, che non andrà al Mondiale per club con il Real Madrid. Gli spagnoli si riservano una valutazione più avanti: Ausilio può sperare, al netto di come è andata a finire con Fabregas", si legge.