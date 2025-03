Nel suo editoriale per TMW, Niccolò Ceccarini è tornato a parlare del futuro di Davide Frattesi, nel mirino non solo della Roma, ma anche del Napoli

"La dirigenza si sta già guardando intorno per inserire un altro giocatore di grande qualità . E una delle idee porta a Davide Frattesi. A gennaio per un attimo si è avuta la sensazione che potesse anche lasciare l’Inter per la Roma. Il club giallorosso però non si è mai avvicinato alla richiesta di 45 milioni. Per acquistarlo il Napoli sa bene che servirà un investimento importante".