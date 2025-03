"Per scrollarsi di dosso tensione e tristezza, contro l'Udinese Davide Frattesi ha impiegato un po'. Prima Solet gli ha cancellato un tap-in facile facile, nella stessa azione ha mancato un gol mezzo fatto a porta vuota colpendo il palo. Poi però il solito centro ai bianconeri - quinto in carriera, come 5 sono i gol in A quest'anno dell'ex Sassuolo - è arrivato, appena prima della mezz'ora. Con il solito inserimento dai tempi perfetti. Perché negli ultimi mesi Frattesi potrà pure aver perso il sorriso, ma i tempi di inserimento no, quelli no. All'andata, il centrocampista nerazzurro aveva impiegato appena 43 secondi per sbloccare contro la squadra di Runjaic, ieri si è preso un po' di tempo in più. È stato impiegato un po' a sorpresa al posto di Barella spremuto da Spalletti in Nations League, ha ripreso confidenza e alla fine - come spesso succede quando viene impiegato per più di una mezz'oretta scarsa - ha inciso. E nel finale si è lasciato andare ai propri pensieri attraverso un post pubblicato su Instagram", scrive Gazzetta.it.