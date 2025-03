L'Inter è ancora in corsa per tutti gli obiettivi stagionali, ma la dirigenza sta già iniziando a programmare quella che sarà la prossima stagione

L'Inter è ancora in corsa per tutti gli obiettivi stagionali, ma la dirigenza sta già iniziando a programmare quella che sarà la prossima stagione. La squadra verrà infatti ringiovanita e rinfrescata, saranno diverse dunque le partenze e, di conseguenza gli arrivi. Ecco il punto sul centrocampo da Niccolò Ceccarini, giornalista di mercato, nel corso del suo editoriale per TMW.

"Il discorso delle possibili operazioni in entrata però non si ferma qui, nel senso che la società nerazzurra pensa anche al centrocampo dove tutto è legato all’eventuale partenza di Frattesi. Se dovesse andare via, l’Inter avrebbe la possibilità di reinvestire su un altro giocatore forte. E tra le opzioni da considerare c’è sicuramente Frendrup, su cui già a gennaio si era fatta avanti la Fiorentina. Il Genoa in realtà non lo ha mai messo sul mercato ma a giugno le cose potrebbero cambiare. Resta da capire quali saranno poi eventualmente le richieste", si legge.