Inter, Frattesi resta o va? CorSera: “Pista Galatasaray raffreddata dopo che Marotta…”

Davide Frattesi potrebbe anche rimanere nonostante il pochissimo spazio fin qui avuto con Chivu: gli aggiornamenti sul Galatasaray
Il mercato dell'Inter al momento è bloccato sebbene la società sia alla ricerca di un esterno destro che possa dare il cambio a Luis Henrique in attesa che Dumfries torni in campo. Da valutare, invece, in uscita la situazione Frattesi che però sembra essere in stand-by nonostante il continuo interesse dalla Turchia.

"Chissà se il vice-presidente del Galatasaray, Abdullah Kavukcu, e l’amministratore sportivo Ugur Yıldız, riusciranno a vincere le resistenze di Fofana che finora non ha mostrato segnali di voler lasciare il Milan. L’altro osservato speciale dai turchi, sotto la Madonnina, è Davide Frattesi per il quale i colloqui con l’Inter si sono raffreddati quando il presidente Marotta e il d.s. Ausilio hanno chiesto un riscatto obbligatorio a condizioni semplici", racconta infatti il Corriere della Sera.

Sempre il quotidiano, poi, chiosa così, aumentando le chance di possibile permanenza di Frattesi all'Inter: "Peraltro ora l’infortunio di Calhanoglu rafforza la permanenza del centrocampista".

