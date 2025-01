"Questa sconfitta aiuterà l’Inter a voltare pagina con forza e decisione, e non penso assolutamente che ci sia il rischio di prenderla sotto gamba, perché era un derby — e il ko col Milan in campionato aveva già dato la scossa per rimettersi in marcia da settembre in avanti — e per di più valeva il primo trofeo della stagione. Allo stesso tempo, però, penso anche che Inzaghi e i suoi abbiano ben presente qual è il vero nemico da combattere in questa stagione: la concentrazione e lo spirito dello scudetto ogni tanto evaporano e l’Inter non riesce a essere “cattiva” per tutta la partita come invece succedeva regolarmente un anno fa. Se i nerazzurri recupereranno quello spirito, che peraltro abbiamo visto in questa Champions dove ritmo e attenzione sono rimasti sempre altissimi, per le rivali in campionato ci sarà poco da fare. E in Europa tutti dovranno temere i nerazzurri. Confermarsi al livello dell’annata della stella non è facile, ma se c’è una squadra strutturata per farlo quella squadra è proprio l’Inter. E Inzaghi può contare sulla maturità dei suoi campioni. Tutti, ad Appiano, sanno che ora devono rispondere e lo faranno".