Non è una novità ormai che il giocatore piaccia agli azzurri: servirà una cifra importante per convincere l'Inter a cederlo

Daniele Vitiello Redattore/inviato 2 giugno 2025 (modifica il 2 giugno 2025 | 12:02)

Davide Frattesi è ormai da mesi sul taccuino dei dirigenti del Napoli. La delusione accumulata a Monaco e il rapporto sempre più logorato con Simone Inzaghi potrebbero proiettarlo presto lontano dall'Inter, ma ovviamente dipenderà anche dal futuro dell'attuale allenatore nerazzurro. Si legge a proposito del centrocampista sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina:

"Perché mai non sia entrato all’Allianz bavarese l’uomo che ha aiutato a spedire l’Inter in finale sia contro il Bayern sia contro il Barça, beh, è una cosa che ha fatto discutere. Che ha stupito tutti a caldo e a rifletterci anche dopo le spiegazioni di Simone: Bisseck o non, nel cambio con Calhanoglu ci sarebbe potuto stare benissimo al posto di Asllani. E invece, nisba.

E un nuovo caso che moltiplica i dubbi su una permanenza già in bilico a gennaio per una legittima voglia di continuità e minutaggio, quando Manna provò a portarlo a casa sbattendo ovviamente contro un muro altissimo della prima contendente per lo scudetto. Del tipo: per il Napoli il prezzo sarebbe più alto dei 45 milioni richiesti. Ora varrebbe più o meno tanto. Tendenzialmente anche meno.

Frattesi, non è incedibile, anzi sembra proprio la vera fonte di potenziale guadagno per l’Inter, ma per chiarire definitivamente il suo futuro bisogna attendere la fine della vicenda allenatore: se resterà Inzaghi, sembra scontato l’addio; se arriverà un altro tecnico, invece, è scontato che sarà interpellato. Come il giocatore dopo averne ascoltato i programmi. La certezza è che Davide, a 26 anni da compiere a settembre, aspira a più delle 47 partite giocate su 59 tra coppe e campionato, con 1.986 minuti su 5.310 e 16 da titolare.