Atletico Madrid e Napoli sono le squadre accostate a Davide Frattesi anche in questi giorni: ecco quanto vale a bilancio

Alessandro Cosattini Redattore 2 luglio 2025 (modifica il 2 luglio 2025 | 20:18)

Atletico Madrid e Napoli sono le squadre accostate a Davide Frattesi anche in questi giorni. Al momento nessuna trattativa calda per il centrocampista dell’Inter, il cui futuro resta tutto da scrivere. Ma quanto vale a bilancio Frattesi?

Frattesi è arrivato in nerazzurro dal Sassuolo a luglio 2023, ufficialmente in prestito da 6 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 27 milioni di euro e scattato al primo punto conquistato dal 2 gennaio 2024. A questa cifra vanno aggiunti altri 3,1 milioni di euro di bonus che in parte sono già maturati. In totale, fino ad oggi, il centrocampista ha impattato a bilancio per 34,5 milioni di euro con una quota di ammortamento annua di 6,7 milioni.

Al 30 giugno 2025 Frattesi aveva un valore residuo a bilancio di circa 24,5 milioni di euro, ma non è questa la cifra da cui partire per una sua eventuale valutazione. Negli accordi con il Sassuolo, infatti, è prevista anche una percentuale sulla futura rivendita del 10% che, quindi, alza a circa 27 milioni la cifra minima da richiedere per non registrare un impatto negativo a bilancio.

L'Inter non può quindi permettersi di fare sconti sulla valutazione del cartellino del classe 1999 che, esattamente come a gennaio, partirà da almeno 35 milioni di euro, così da poter registrare una plusvalenza a bilancio. Da questa cifra l’Inter non ha alcuna intenzione di scendere per il cartellino di Frattesi.