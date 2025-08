"Davide Frattesi non vede l'ora di tornare a giocare, a segnare, a sentirsi importante. Ieri, nel giorno libero della squadra, il centrocampista è tornato ad Appiano e ha lavorato da solo in palestra. Il tutto dopo aver già svolto sedute di riabilitazione a casa dopo l'operazione per ernia inguinale bilaterale del 10 luglio. A partire da oggi l'ex Sassuolo inizierà a svolgere allenamenti personalizzati per recuperare la forma. Lo stesso percorso già intrapreso nei giorni scorsi da Yann Aurel Bisseck e Piotr Zielinski, che hanno saltato la prima amichevole estiva contro l'Under 23", riporta la Gazzetta dello Sport.