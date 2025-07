"Prima sotto ai ferri, poi chissà. Strana l’estate di Davide Frattesi, stretto tra mille pensieri, tra il restare e l’andare, ma soprattutto con un’urgenza medica da risolvere: il problema che gli ha azzoppato la coda maledetta di stagione va risolto per poter pensare all’annata in arrivo e anche alle eventuali tentazioni di mercato". Apre così l'articolo de La Gazzetta dello Sport in merito a Frattesi che nella prossima settimana si opererà a Milano per un'ernia inguinale.

Frattesi non si è mai tirato indietro, ha giocato anche non al meglio segnando gol importantissimi come quello al Bayern Monaco e quello al Barcellona che ha regalato il pass per la finale all'Inter. "Da quel momento Frattesi non si è mai tirato indietro: già in Baviera ha rotto platealmente con Simone Inzaghi, che non gli aveva dato neanche lo straccio di un minuto in finale, poi ha accolto con un sospirone l’addio dell’ex tecnico e l’arrivo di Chivu, che dovrebbe proporre un calcio più verticale e a lui adatto. Al Mondiale, però, non era ancora in condizione e nel ritiro ha dovuto gettare la spugna: è tornato in patria prima degli ottavi e dopo gli altri quattro che hanno anticipato le vacanze, Calha-Bisseck-Pavard-Zielinski", ricorda La Gazzetta.