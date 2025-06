"Un sacrificio per avere un centrocampista ancora più gradito e prolifico. Rovella all’Inter per portare Frattesi a Formello. È l’ultima pazza idea rimbalzata da Milano, che sta però facendo vacillare per la prima volta la Lazio. Lotito e Fabiani considerano Nicolò incedibile, a meno che non venga esercitata la clausola da cinquanta milioni, ma Sarri sarebbe pronto - eccome - allo scambio: lo dirà al ds nel prossimo imminente incontro. In tempi di magra per tutti, alla fine le esigenze e le opportunità decidono il mercato. Anche Chivu giura infatti di voler trattenere e rilanciare Frattesi, ma contemporaneamente vede in Rovella il play perfetto per sostituire eventualmente Calhanoglu, subito o per il futuro. Mau invece ha bisogno di una mezzala di corsa e gol, sogna Frattesi dai tempi in cui era in vendita a Sassuolo (...)".