Occhio all'estero

Su Frattesi però non c'è solo la Roma perché - riporta sempre il CorSport - qualcosa si sta muovendo anche dall'estero, dopo le disponibilità economiche sono decisamente superiori a quelle dei giallorossi. "Evidentemente, se dalla Premier o dalla Francia dovesse arrivare un’offerta superiore ai 30 milioni, l’Inter non solo la prenderebbe in considerazione ma sarebbe anche felice di non cedere il giocatore in Italia. Frattesi, però, ha come priorità la Roma: Mourinho, De Rossi e ora Ranieri sono gli allenatori che avrebbero voluto, o vorrebbero, allenarlo e Davide ha sempre dato la sua disponibilità. Se, oggi come in passato, non indossa ancora la maglia della Roma è solo per motivi economici. Se la indosserà in futuro, ora o in estate, sarà per lo stesso motivo: l’assegno che da Trigoria partirà in direzione Milano", chiosa il quotidiano.