È una trattativa in stand-by ma potrebbe entrare nel vivo negli ultimi giorni di mercato. Questo è quanto dice il Corriere dello Sport sottolineando cheDavide Frattesi resta il primo nome per il centrocampo della Roma. Il calciatore sembra ormai convinto di lasciare il club nerazzurro perché vuole più spazio, quello che finora non ha trovato nelle gerarchie di Inzaghi. Ha anche avuto un problemino a fermarlo negli ultimi giorni e così con l'Empoli è rimasto in panchina.