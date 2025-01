CorSera – Roma, Pellegrini simbolo della rivoluzione. E si spera in Frattesi

"Forse non è troppo tardi per la Roma per rientrare nella lotta per le coppe europee, almeno Europa e Conference League. Molto passa dalla sfida di oggi al Dall’Ara, dove trova un Bologna ferito dalla sconfitta interna con il Verona. I giallorossi non hanno mai vinto in trasferta". Il Corriere della Sera presenta la sfida dei giallorossi che, dopo la vittoria nel derby contro la Lazio, sono chiamati alla prima vittoria fuori casa contro la formazione di Italiano, prossima rivale nerazzurra in Serie A.